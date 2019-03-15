Курская пенсионерка погорела на взятке полицейскому
Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 64-летней женщины. Пенсионерка подозревается в мелком взяточничестве.
4 марта 2019 года днем женщина пришла в отделение МВД по Горшеченскому району, где в отношении нее участковый собирался составить протокол об административном правонарушении за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Чтобы избежать наказания женщина передала сотруднику полиции в качестве взятки 10 тысяч рублей. Однако полицейский от взятки отказался.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, закрепляется доказательственная база. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU