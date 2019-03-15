2019-03-15T14:04:36+03:00
Происшествия

Курская пенсионерка погорела на взятке полицейскому

Женщина хотела избавиться от ответственности за незаконную продажу алкоголя
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейский от взятки отказалсяПолицейский от взятки отказалсяФото: Из архива "КП"
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Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 64-летней женщины. Пенсионерка подозревается в мелком взяточничестве.

4 марта 2019 года днем женщина пришла в отделение МВД по Горшеченскому району, где в отношении нее участковый собирался составить протокол об административном правонарушении за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Чтобы избежать наказания женщина передала сотруднику полиции в качестве взятки 10 тысяч рублей. Однако полицейский от взятки отказался.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, закрепляется доказательственная база. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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