2019-03-15T12:39:40+03:00
Звезды

Курян приглашают в "Кино в театре"

На этот раз покажут "Елки последние" и мультфильм "Счастливый билет"
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие пройдет в драмтеатреМероприятие пройдет в драмтеатреФото: Светлана ВОЛКОВА
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17 марта в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет очередной показ – комедия «Елки последние» 6+ от режиссерской группы в составе Тимура Бекмамбетова, Егора Баранова, Анны Пармас и Александра Котта. Так как фильм адресован зрителям, начиная с дошкольного возраста, для своих самых юных гостей Курский кинофонд приготовил сюрприз – мультфильм «Счастливый билет» из программы анимационного фестиваля «Открытая премьера» про маленькую добрую девочку и щенка.

На этот раз зрителей культурно-просветительского проекта «Кино в театре» ждет предсеансовое мероприятие под названием «Зима недаром злится» с яркими выступлениями детских творческих коллективов «Дома детского творчества» Железнодорожного округа и интересными мастер-классами от педагогов Центра детского творчества. Также в фойе по традиции будет организована тематическая книжная выставка детской литературы от Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах Драмтеатра и Филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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