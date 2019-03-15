Сотрудникам курской фирмы погасили долг по зарплате в два с половиной миллиона

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-15T12:31:52+03:00

Сотрудники смогли получить деньги после вмешательства прокуратуры Фото: Из архива КП.

Вознаграждение за труд не получали 50 человек

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Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Комплектпром».

В организации, деятельность которой связана с промышленным строительством, образовалась задолженность по заработной плате в сумме два с половиной миллиона рублей, вознаграждение за труд не получили 50 работников, рассказали в ведомстве.

Прокурор Центрального административного округа Курска внес руководителю строительной организации представление, в котором потребовал устранить нарушения.

Требования прокурора удовлетворены. Задолженность по заработной плате полностью погашена.

На основании постановления прокурора организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU