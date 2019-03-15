Сотрудникам курской фирмы погасили долг по зарплате в два с половиной миллиона
Прокуратура Центрального административного округа Курска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Комплектпром».
В организации, деятельность которой связана с промышленным строительством, образовалась задолженность по заработной плате в сумме два с половиной миллиона рублей, вознаграждение за труд не получили 50 работников, рассказали в ведомстве.
Прокурор Центрального административного округа Курска внес руководителю строительной организации представление, в котором потребовал устранить нарушения.
Требования прокурора удовлетворены. Задолженность по заработной плате полностью погашена.
На основании постановления прокурора организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU