2019-03-15T12:39:13+03:00
Происшествия

В Курске под суд идет женщина, торговавшая опасной детской одеждой

Курянка продавала джинсы и футболки
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи собрали достаточно доказательствСледователи собрали достаточно доказательствФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летней курянки. Женщина обвиняется в хранении и продаже детской одежды, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В период с 6 по 15 июня 2018 года в одном из торговых павильонов города Курска обвиняемая хранила для продажи джинсы и футболки для детей до шести лет. При этом женщина знала, что материал, из которого они изготовлены, не соответствует требованиям безопасности.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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