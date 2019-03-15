В Курске на Сеймском рынке продавали запрещенную колбасу

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-15T11:51:54+03:00

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13 марта сотрудники регионального Россельхознадзора проводили проверку на Сеймском рынке города Курска. В ходе проверки они обнаружили 8,7 килограммов колбасы и сыра, привезенных из Украины и реализуемых курянам.

Ветеринарные сопроводительные документы продавец предоставить не смог. Продукцию изъяли и поместили на ответственное изолированное хранение до принятия решения об утилизации.

За допущенные нарушения в отношении продавца составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.10.8 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU