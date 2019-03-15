Под Курском «Волга» улетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-15T10:41:25+03:00

Водитель и 56-летняя пассажирка получили травмы Фото: Из архива "КП"

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14 марта около девяти часов вчера 59-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 ехал по автодороге Коренево-Льгов. На 14 километре трассы он не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и 56-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших отвезли в Кореневскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU