Под Курском «Волга» улетела в кювет
Ранения получили два человека
Водитель и 56-летняя пассажирка получили травмыФото: Из архива "КП"
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14 марта около девяти часов вчера 59-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 ехал по автодороге Коренево-Льгов. На 14 километре трассы он не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель и 56-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших отвезли в Кореневскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU