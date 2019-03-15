В Курской области начали готовиться к сезону пожаров
Распоряжение подписал Роман Старовойт
В регионе создадут соответствии оперативный штабФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о подготовке и проведении пожароопасного сезона 2019 года. В регионе создадут оперативный штаб, который будет круглосуточно следить за ситуацией.
До 27 марта главы муниципальных районов и городских округов Курской должны рассмотреть вопрос прохождения пожароопасного сезона на местах и принять все необходимые меры по недопущению пожаров.
До 29 марта 2019 года чиновники проведут совместные штабные тренировки и смотры готовности сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU