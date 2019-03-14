2019-03-14T17:07:00+03:00
Общество

В Курской области пройдет досрочный этап сдачи ЕГЭ

В нем примут участие 160 человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Завершится досрочный этап сдачи ЕГЭ 10 апреляЗавершится досрочный этап сдачи ЕГЭ 10 апреляФото: Из архива "КП"
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С 20 марта на базе курской школы № 31 стартует досрочный этап проведения Единого государственного экзамена. В нем примут участие 160 человек. Это выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты, а также те, кто по каким-то причинам не сможет сдавать ЕГЭ в основной период.

20 марта четыре человека будут сдавать экзамен по географии, 21-го – по литературе. Завершится досрочный этап сдачи ЕГЭ 10 апреля, сообщили в администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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