Куряне продегустируют молочную продукцию

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-14T16:51:42+03:00

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Жители проспекта Дериглазова продегустируют курскую молочную продукцию во Всемирный день защиты прав потребителей. Дегустация молочной продукции предприятий-участников конкурса «Покупаем курское» состоится 15 марта в 16.00 в гипермаркете на проспекте Дериглазова, 17Г. Потребители смогут оценить новинки десяти местных производителей.

По словам председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаила Аксенова, выбор нового микрорайона неслучаен.

– Старшее поколение традиционно предпочитает продукцию местного производства, зная о его качестве. Мы хотим, чтобы и молодые семьи, проживающие в микрорайоне, знали об этом, – отметил Михаил Аксенов.

В Курске регулярно проходят сравнительные смотры, в ходе которых потребители могут попробовать продукцию, а специалисты проводят лабораторные исследования. Так, после недавней проверки молока, два образца, содержащие запрещённые растительные добавки и сухое молоко, были сняты с продажи.

Также в этот день Управление Роспотребнадзора проведет консультации по защите персональных данных при получении услуг и приобретении товаров. На консультации можно попасть в Курске, Судже, Железногорске, Щиграх, Льгове.

ИСТОЧНИК KP.RU