2019-03-14T16:51:42+03:00
Общество

Куряне продегустируют молочную продукцию

Мероприятие пройдет в Северном микрорайоне
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В городе регулярно проходят смотры качества и дегустации продуктовВ городе регулярно проходят смотры качества и дегустации продуктовФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Жители проспекта Дериглазова продегустируют курскую молочную продукцию во Всемирный день защиты прав потребителей. Дегустация молочной продукции предприятий-участников конкурса «Покупаем курское» состоится 15 марта в 16.00 в гипермаркете на проспекте Дериглазова, 17Г. Потребители смогут оценить новинки десяти местных производителей.

По словам председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаила Аксенова, выбор нового микрорайона неслучаен.

– Старшее поколение традиционно предпочитает продукцию местного производства, зная о его качестве. Мы хотим, чтобы и молодые семьи, проживающие в микрорайоне, знали об этом, – отметил Михаил Аксенов.

В Курске регулярно проходят сравнительные смотры, в ходе которых потребители могут попробовать продукцию, а специалисты проводят лабораторные исследования. Так, после недавней проверки молока, два образца, содержащие запрещённые растительные добавки и сухое молоко, были сняты с продажи.

Также в этот день Управление Роспотребнадзора проведет консультации по защите персональных данных при получении услуг и приобретении товаров. На консультации можно попасть в Курске, Судже, Железногорске, Щиграх, Льгове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области пройдет досрочный этап сдачи ЕГЭ
Курские волейболистки отправятся во Владивосток
Под Курском подростка будут судить за кражу музыкальной колонки
Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер
Курянка била ребенка и заставляла стоять на крупе
В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину
За сутки куряне почти пять тысяч раз нарушили ПДД
Под Курском водитель ВАЗа съехал в кювет и врезался в дерево
Лже-банкиры списали с карт курян 107 тысяч рублей
В Курске отключат свет
Курские школьники могут выиграть поездку в детский центр "Океан"
Курянин до смерти забил случайного прохожего
В Курске будут судить мужчин, которые ограбили подростка
В Курской области в память о воинах построят часовню
15 марта в Курске пройдет санитарная пятница
Двое жителей Курска отняли у подростка мобильник
Курская фехтовальщица выиграла бронзу Кубка России
В Курске пройдет фестиваль камерной музыки
Против курского участкового завели дело за служебный подлог
Пьяный курянин до смерти избил незнакомца
В Курской области воровали чернозем
До минус 13 градусов ожидается в Курской области
Курская компания задолжала работникам полмиллиона
Налоговые инспекции приглашают курян на Дни открытых дверей
Курян приглашают принять участие в фестивале имени Андрея Хмелевского
Жительница Курска обворовывала детей