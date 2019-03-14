Курские волейболистки отправятся во Владивосток

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-14T16:28:46+03:00

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17 марта во Владивостоке пройдет решающая игра ¼ финала Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А» с участием ВК «Приморочка» (Владивосток) и ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область).

По итогам двух встреч счет в серии равный – 1:1. Команды обменялись домашними победами. Первая игра, по условиям четвертьфинала прошедшая на паркете «Приморочки», завершилась в пользу дальневосточных спортсменок – 3:0 (счет по партиям - 25:15, 25:23, 25:21). Дома курянки взяли реванш, выиграв со счетом 3:1 (счет по партиям - 25:27, 25:16, 25:23, 25:16).

Напомним, для выхода в полуфинал команде-участнице необходимо одержать две победы. В случае победы курянки получат право продолжить борьбу за трофеи Чемпионата России в полуфинальной серии. Победитель пары «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская обл.) - «Приморочка» (Владивосток) сразится в полуфинале с победителем пары «Спарта» (Н.Новгород) – «Липецк» (Липецкая обл.), которым 17 марта также предстоит определить полуфиналиста.

ИСТОЧНИК KP.RU