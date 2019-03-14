2019-03-14T16:16:17+03:00
Происшествия

Под Курском подростка будут судить за кражу музыкальной колонки

Парню грозит срок
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянина будут судить за кражу на сумму чуть больше тысячи рублейКурянина будут судить за кражу на сумму чуть больше тысячи рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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18-летнего молодого человека ждет суд по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия в восьмом часу вечера 22 сентября несовершеннолетний курянин решил забраться в один из домов в деревне Снава Поныровского района Курской области. Он разбил рукой окно жилой комнаты, залез в дом и забрал оттуда музыкальную колонку, стоимостью 1120 рублей, сообщили в СК.

Теперь парню исполнилось 18 лет и он ответит перед судом, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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