Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-14T16:02:57+03:00

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В суд передано дело против 49-летнего жителя Глушковского района. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия, 5 января к мужчине в гости пришел 60-летний односельчанин, и они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой хозяин дома не менее девяти раз прыгнул на лежащего на полу комнаты гостя. От полученных множественных травм пенсионер умер на месте происшествия.

Теперь дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU