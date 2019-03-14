Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер
Дело передано в суд
Расследованием занимался СКФото: Из архива КП.
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В суд передано дело против 49-летнего жителя Глушковского района. Его обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
По версии следствия, 5 января к мужчине в гости пришел 60-летний односельчанин, и они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой хозяин дома не менее девяти раз прыгнул на лежащего на полу комнаты гостя. От полученных множественных травм пенсионер умер на месте происшествия.
Теперь дело рассмотрит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU