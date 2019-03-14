2019-03-14T16:07:34+03:00
Происшествия

Курянка била ребенка и заставляла стоять на крупе

На женщину завели уголовное дело
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщине придется теперь ответить на судеЖенщине придется теперь ответить на судеФото: Из архива КП.
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В суд передано дело против 30-летней жительницы Курчатовского района. Ее обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, а также иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия с декабря 2017 по октябрь 2018 года женщина била своего 10-летнего сына. Поводы для этого были малозначительные - плохая успеваемость и поведение, несвоевременного возвращения домой после уроков.

Курянка била ребенка руками, а также металлической и деревянной палкой, кожаным ремнем. Женщина причинила своему сыну телесные повреждения, причинившие легкий вред его здоровью, отметили в СК. Помимо этого, она заставляла своего ребенка стоять целый час на коленях на рассыпанной по полу гречневой крупе.

Эти факты были установлены сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Курчатовский».

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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