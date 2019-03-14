В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-14T15:17:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии квалифицированных квартирных краж. Преступник оказался так называемым «гастролером», который посещал разные регионы ради своего криминального дела. В Курске на счету ранее судимого рецидивиста две крупных кражи из квартир в Северо-Западном и Северном районах города. Во время совершения одной он украл около 30 тысяч долларов, золотые изделия на сумму до миллиона рублей, а также большую сумму в рублях. В другой добычей домушника также стали деньги и украшения из драгоценных металлов. Квартиры, в которых хозяева хранили столько налички и ценностей, не были оборудованы системой охраны.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, так как вор после совершения краж сразу же покинул Курск. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось получить информацию о фигуранте и его планах. Когда он снова приехал в столицу соловьиного края, то был задержан. Часть похищенного имущества, а также отмычки и ключи, которые мужчина использовал, чтобы забраться в квартиры, изъяты в качестве вещественных доказательств.

Сейчас подозреваемый дает признательные показания, до суда он будет находиться под арестом, сообщили в полиции. По всем фактам его преступной деятельности возбуждены уголовные дела. За кражи с незаконным проникновением в жилище Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, уточнили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU