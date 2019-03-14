2019-03-14T15:17:34+03:00
Происшествия

В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион

Домушника-гастролера задержали, когда он вернулся в город
Ольга ДАНИЛОВА
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Вор орудовал на Северо-Западе и в Северном микрорайонеВор орудовал на Северо-Западе и в Северном микрорайонеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии квалифицированных квартирных краж. Преступник оказался так называемым «гастролером», который посещал разные регионы ради своего криминального дела. В Курске на счету ранее судимого рецидивиста две крупных кражи из квартир в Северо-Западном и Северном районах города. Во время совершения одной он украл около 30 тысяч долларов, золотые изделия на сумму до миллиона рублей, а также большую сумму в рублях. В другой добычей домушника также стали деньги и украшения из драгоценных металлов. Квартиры, в которых хозяева хранили столько налички и ценностей, не были оборудованы системой охраны.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, так как вор после совершения краж сразу же покинул Курск. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось получить информацию о фигуранте и его планах. Когда он снова приехал в столицу соловьиного края, то был задержан. Часть похищенного имущества, а также отмычки и ключи, которые мужчина использовал, чтобы забраться в квартиры, изъяты в качестве вещественных доказательств.

Сейчас подозреваемый дает признательные показания, до суда он будет находиться под арестом, сообщили в полиции. По всем фактам его преступной деятельности возбуждены уголовные дела. За кражи с незаконным проникновением в жилище Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, уточнили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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