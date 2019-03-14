2019-03-14T14:00:01+03:00
Общество

Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу

Полностью завершены расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в РФ многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Это произошло в Воронеже, где Домостроительный комбинат (АО «ДСК») завершил строительство объекта и выполнил обязательства, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ. После сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства.

- Сбербанк подтвердил на практике готовность обеспечивать полный цикл открытия и сопровождения счетов эскроу, - прокомментировал событие заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Клиентам-застройщикам также предоставляется удобный сервис в «Сбербанк Бизнес Онлайн». С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками.

- У нас все готово для работы в новых условиях, продиктованных вступлением в силу Федерального закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Мы оказываем действенную поддержку участникам строительного рынка. Наша цель – обеспечить бесшовный переход в новую реальность.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину
За сутки куряне почти пять тысяч раз нарушили ПДД
Под Курском водитель ВАЗа съехал в кювет и врезался в дерево
Лже-банкиры списали с карт курян 107 тысяч рублей
В Курске отключат свет
Курские школьники могут выиграть поездку в детский центр "Океан"
Курянин до смерти забил случайного прохожего
В Курске будут судить мужчин, которые ограбили подростка
В Курской области в память о воинах построят часовню
15 марта в Курске пройдет санитарная пятница
Двое жителей Курска отняли у подростка мобильник
Курская фехтовальщица выиграла бронзу Кубка России
В Курске пройдет фестиваль камерной музыки
Против курского участкового завели дело за служебный подлог
Пьяный курянин до смерти избил незнакомца
В Курской области воровали чернозем
До минус 13 градусов ожидается в Курской области
Курская компания задолжала работникам полмиллиона
Налоговые инспекции приглашают курян на Дни открытых дверей
Курян приглашают принять участие в фестивале имени Андрея Хмелевского
Жительница Курска обворовывала детей