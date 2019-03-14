За сутки куряне почти пять тысяч раз нарушили ПДД

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-14T13:33:37+03:00

Двое лишились прав за вождение в пьяном виде

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13 марта в Курской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых три человека получили ранения.

За это время также зарегистрировано 46 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде прав лишились два водителя, кроме этого один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

142 пешехода нарушили ПДД, сообщили в Госавтоинспекции.

Всего выявлено 4778 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 4300 нарушений ПДД, в том числе 441 нарушение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU