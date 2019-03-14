За сутки куряне почти пять тысяч раз нарушили ПДД
Двое лишились прав за вождение в пьяном виде
В регионе ежедневно происходят ДТПФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
13 марта в Курской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых три человека получили ранения.
За это время также зарегистрировано 46 ДТП с материальным ущербом.
За вождение в пьяном виде прав лишились два водителя, кроме этого один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
142 пешехода нарушили ПДД, сообщили в Госавтоинспекции.
Всего выявлено 4778 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 4300 нарушений ПДД, в том числе 441 нарушение скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU