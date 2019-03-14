Под Курском водитель ВАЗа съехал в кювет и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-14T13:28:08+03:00

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13 марта примерно в шесть часов вечера 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 ехал по улице 1-й Рабочей в селе Любимовка Большесолдатского района. Около дома № 11 он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 64-летняя женщина-пассажир получили ранения и были доставлены в Большесолдатскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU