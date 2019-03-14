2019-03-14T13:04:23+03:00
Происшествия

Лже-банкиры списали с карт курян 107 тысяч рублей

Супружеская пара сообщила мошенникам секретные данные кредиток
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разыскивает мошенниковПолиция разыскивает мошенниковФото: Светлана ВОЛКОВА
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В дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» поступило сообщение о мошенничестве. Сообщение поступило от семейной пары, проживающей в Курчатовском районе. По словам заявителей, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Во время разговора он сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денег с его банковского счета нужно выполнить определенные операции с картой. Пострадавший выполнил все указания звонившего, в результате с его банковских карт и карты жены были списаны денежные 107 тысяч рублей.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", сообщили в полиции.

Полиция призывает курян быть осторожными! Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с банковскими картами клиентов.

Полиция также обращается к родственникам пожилых граждан. Предупредите своих близких об опасности! Обо всех подобных случаях сообщайте в полицию по телефону «02», с мобильного «102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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