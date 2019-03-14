Курские школьники могут выиграть поездку в детский центр "Океан"

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-14T10:46:39+03:00

Курские школьники могут претендовать на поездку Фото: из открытых источников

Документы можно подать до 25 марта

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В прокуратуре Курской области осуществляется прием документов для конкурсного отбора детей -граждан РФ возраста 12 - 17 лет, имеющим 1, 2, 3 группы здоровья, которые желают участвовать в профильной смене Всероссийского детского центра « Океан»

На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан»» реализуется дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный правовед».

Отбор детей идет на конкурсной основе в заочной форме в два этапа: на уровне прокуратур субъектов Российской Федерации ( региональный этап) и комиссией, формируемой управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе ( федеральный этап), сообщили в прокуратуре региона.

Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на участие в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «ВДЦ «Океан» «Юный правовед», с которым можно ознакомиться на официальных сайтах «ВДЦ «Океан» httр://www.okean.orgи Генеральной прокуратуры РФ в лице управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе httр://www.gprfdfo.ru

Документы, предусмотренные Положением о конкурсе, и эссе «Твори закон на благо общества» предоставляются в отдел кадров прокуратуры Курской области ( ул. Ленина, 21) до 25 марта.

Контактный телефон: (4712) 51-30-39

ИСТОЧНИК KP.RU