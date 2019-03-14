Курянин до смерти забил случайного прохожего

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-14T10:13:42+03:00

Мужчина с пьяну решил, что неизвестный украл у него вещи

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В Курске будут судить 34-летнего жителя облатсного центраа, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия 7 октября примерно в 23 часа 40 минут пьяный мужчина был около дома №60 по проспекту Клыкова Курска. Внезапно он обнаружил, что у него пропали мобильный телефон, гарнитура и деньги. В это время он увидел проходящего по тротуару незнакомца - 33-летнего мужчину. Курянин решил, что прохожий причастен к краже его имущества и стал преследовать его, а затем жестоко избил.

Остановили избиение прибывшие на место расправы полицейские. Нападавшего они задержали, а его жертве вызвали скорую. Но пострадавшего мужчину не удалось спасти - он умер в Курской областной больнице, куда его доставили.

Теперь суд вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU