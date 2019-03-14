2019-03-14T10:13:42+03:00
Происшествия

Курянин до смерти забил случайного прохожего

Мужчина с пьяну решил, что неизвестный украл у него вещи
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Нападавшего арестовали на месте расправыНападавшего арестовали на месте расправыФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

В Курске будут судить 34-летнего жителя облатсного центраа, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия 7 октября примерно в 23 часа 40 минут пьяный мужчина был около дома №60 по проспекту Клыкова Курска. Внезапно он обнаружил, что у него пропали мобильный телефон, гарнитура и деньги. В это время он увидел проходящего по тротуару незнакомца - 33-летнего мужчину. Курянин решил, что прохожий причастен к краже его имущества и стал преследовать его, а затем жестоко избил.

Остановили избиение прибывшие на место расправы полицейские. Нападавшего они задержали, а его жертве вызвали скорую. Но пострадавшего мужчину не удалось спасти - он умер в Курской областной больнице, куда его доставили.

Теперь суд вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину
За сутки куряне почти пять тысяч раз нарушили ПДД
Под Курском водитель ВАЗа съехал в кювет и врезался в дерево
Лже-банкиры списали с карт курян 107 тысяч рублей
В Курске отключат свет
Курские школьники могут выиграть поездку в детский центр "Океан"
В Курске будут судить мужчин, которые ограбили подростка
В Курской области в память о воинах построят часовню
15 марта в Курске пройдет санитарная пятница
Двое жителей Курска отняли у подростка мобильник
Курская фехтовальщица выиграла бронзу Кубка России
В Курске пройдет фестиваль камерной музыки
Против курского участкового завели дело за служебный подлог
Пьяный курянин до смерти избил незнакомца
В Курской области воровали чернозем
До минус 13 градусов ожидается в Курской области
Курская компания задолжала работникам полмиллиона
Налоговые инспекции приглашают курян на Дни открытых дверей
Курян приглашают принять участие в фестивале имени Андрея Хмелевского
Жительница Курска обворовывала детей