Курянин до смерти забил случайного прохожего
В Курске будут судить 34-летнего жителя облатсного центраа, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия 7 октября примерно в 23 часа 40 минут пьяный мужчина был около дома №60 по проспекту Клыкова Курска. Внезапно он обнаружил, что у него пропали мобильный телефон, гарнитура и деньги. В это время он увидел проходящего по тротуару незнакомца - 33-летнего мужчину. Курянин решил, что прохожий причастен к краже его имущества и стал преследовать его, а затем жестоко избил.
Остановили избиение прибывшие на место расправы полицейские. Нападавшего они задержали, а его жертве вызвали скорую. Но пострадавшего мужчину не удалось спасти - он умер в Курской областной больнице, куда его доставили.
Теперь суд вынесет приговор.
ИСТОЧНИК KP.RU