2019-03-14T09:52:24+03:00
Происшествия

В Курске будут судить мужчин, которые ограбили подростка

ЧП произошло на Северо-Западе
Ольга ДАНИЛОВА
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Грабителям грозит срокГрабителям грозит срокФото: Из архива КП.
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В суд передано дело против 33 и 36-летних жителей Курска. Их обвиняют по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

По версии следствия 1 октября примерно в споловины девятого до девяти вечера мужчины были около магазина «Магнит» на улице Мыльникова Курска. Они сговорились и напали на 14-летнего подростка и забрали у него мобильный телефон и другие вещи, всего на сумму ококло пяти тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, сказали в СК. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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