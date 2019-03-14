В Курске будут судить мужчин, которые ограбили подростка

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-14T09:52:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В суд передано дело против 33 и 36-летних жителей Курска. Их обвиняют по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

По версии следствия 1 октября примерно в споловины девятого до девяти вечера мужчины были около магазина «Магнит» на улице Мыльникова Курска. Они сговорились и напали на 14-летнего подростка и забрали у него мобильный телефон и другие вещи, всего на сумму ококло пяти тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, сказали в СК. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU