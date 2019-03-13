В Курской области в память о воинах построят часовню
В Поныровском районе планируют построить часовню в память о тех, кто защищал Северный фас от немецко-фашистских захватчиков. Инициатором выступила общественная организация ветеранов военной контрразведки ФСБ.
Проект «Молчаливое эхо войны» в России реализуется уже десять лет. Благодаря ему на местах самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны построили уже десять часовен. В Курской области установят одиннадцатую.
Все часовни похожи друг на друга: на белом мраморе георгиевская лента и памятный барельеф. Но, возможно, на курской земле появится часовня из черного мрамора.
Закладка камня должна пройти в мае этого года, а открытие запланировано на 22 июня в четыре часа утра.
ИСТОЧНИК KP.RU