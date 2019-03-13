СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-13T17:22:01+03:00

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15 марта в Курске пройдет санитарная пятница по наведению порядка после зимы. Администрация города приглашает курян принять участие в уборке и надеется, что на призыв откликнутся трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности, жители многоквартирных домов и частных домовладений – все, кто искренне любит свой город.

— Сделаем город чище! - призывают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU