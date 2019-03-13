Двое жителей Курска отняли у подростка мобильник
Злоумышленников ждет суд
Следователи собрали достаточно доказательствФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Следственный отдел по Центральному округу Курска СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33 и 36 -летних жителей Курска. Мужчин обвиняют в грабеже с насилием.
1 октября 2018 вечером обвиняемые находились около магазина «Магнит» на улице Мыльникова в Курске. Они напали на 14-летнего подростка и отняли у него мобильный телефон и имущество на сумму 4902 рублей 70 копеек.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU