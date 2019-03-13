2019-03-13T16:55:51+03:00
Спорт

Курская фехтовальщица выиграла бронзу Кубка России

Соревнования проходили в Уфе
Яна ШЕЛЕСТ
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В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменовВ соревнованиях приняли участие около 100 спортсменовФото: Из архива "КП"
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В Уфе мастер спорта международного класса по фехтованию на колясках Анна Гладилина завоевала бронзу Кубка России. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из девяти регионов страны, сообщили а областной администрации.

Поединки выдались тяжелыми. Основными соперниками стали спортсменки из Новосибирска и Башкортостана. Успешно Анна проявила себя в боях на шпагах и заняла третье место. Сейчас курянка готовится к чемпионату России, который состоится в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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