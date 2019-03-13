В Курске пройдет фестиваль камерной музыки

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-13T16:54:18+03:00

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16 марта в 10.00 в ДШИ № 5 имени Дмитрия Шостаковича состоится XXVII городской открытый фестиваль камерной музыки «Волшебные струны». Учредителем фестиваля является управление культуры города Курска, организатором – детская школа искусств № 5 имени Шостаковича.

Фестиваль «Волшебные струны» проводится ежегодно с 1993 года. В нем принимают участие ансамбли скрипачей, виолончелистов, камерные оркестры. Главная цель – сохранение и развитие традиций одного из важнейших направлений музыкального образования – ансамблевого музицирования. Фестиваль является площадкой для реализации творческих замыслов руководителей коллективов, обмена опытом и репертуарными новинками, сообщили в мэрии Курска.

В номинации «малые ансамблевые формы» выступят дуэты, трио, квартеты, которые исполнят произведения композиторов эпохи барокко. В репертуар коллективов, кроме произведений русской и зарубежной классики, включена музыка современных композиторов. Ежегодно в музыкальном марафоне принимают участие около тридцати коллективов детских школ искусств города и области, свыше двухсот юных музыкантов демонстрируют свой творческий потенциал, исполняя музыку различных стилей, жанров, эпох.

ИСТОЧНИК KP.RU