Против курского участкового завели дело за служебный подлог

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-13T16:47:34+03:00

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Во время проверки в территориальном отделе полиции выявлены нарушения законодательства в сфере учетно-регистрационной дисциплины.

В ОМВД России по Большесолдатскому району поступило заявление курянки о краже иконы, которая в ее семье считалась семейной реликвией. Проверка информации была поручена участковому уполномоченному. Не желая выполнять свои обязанности, участковый приобщил к материалу заявление потерпевшей и протокол осмотра места происшествия, которые свидетельствовали о том, что икона якобы нашлась в доме заявительницы. На основании этих сведений он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После изучения материала в прокуратуре выяснилось, что фактически проверка заявления не проводилась, похищенная икона не найдена. В связи с этим незаконное постановление было отменено. По требованию прокурора возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Сейчас установлено как лицо, совершившее кражу, так и похищенное имущество, отметили в ведомстве.

На основании материалов прокурорской проверки против участкового завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование находится на контроле прокуратуры Большесолдатского района Курской области.

- Сотрудник отстранен от службы. Если его вина будет доказана, он понесет ответственность в соответствии с законом, а также будет уволен из органов внутренних дел. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали ЧП в УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU