Пьяный курянин до смерти избил незнакомца

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-13T16:26:42+03:00

Ему показалось, что тот украл у него мобильник и деньги

Изменить размер текста: A A

7 октября 2018 года примерно в 23 часа 40 минут 34-летний житель Курска находился в пьяном виде около дома №60 по проспекту Клыкова. Неожиданно он обнаружил у себя пропажу мобильника, денег и гарнитуры. Увидев идущего по тротуару неизвестного мужчину, он заподозрил в нем похитителя.

Злоумышленник набросился на 33-летнего курянина и стал жестоко избивать его руками и ногами, нанося удары по туловищу и голове. Недалеко оказались сотрудники полиции, которые пресекли его действия, а пострадавшему оказали помощь. К сожалению, от нанесенных телесных повреждений мужчина скончался в областной больнице.

Следственный отдел по Центральному округу Курска СУ СК по Курской области в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU