В Курской области воровали чернозем
Черных копателей оштрафовали на пять тысяч рублей
Земляные работы проводились без проекта рекультивацииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На территории Ваблинского сельсовета Конышевского района, около деревни Рышково куряне на экскаваторе самовольно снимали и перевозили плодородный слой почвы. Размеры нарушенного участка составили 10х15х2 метров.
Земляные работы проводились без проекта рекультивации. С нарушителями провели разъяснительную беседу и оштрафовали на общую сумму пять тысяч рублей, сообщили в региональном Россельхзнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU