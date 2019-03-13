В Курской области воровали чернозем

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-13T16:08:19+03:00

Черных копателей оштрафовали на пять тысяч рублей

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На территории Ваблинского сельсовета Конышевского района, около деревни Рышково куряне на экскаваторе самовольно снимали и перевозили плодородный слой почвы. Размеры нарушенного участка составили 10х15х2 метров.

Земляные работы проводились без проекта рекультивации. С нарушителями провели разъяснительную беседу и оштрафовали на общую сумму пять тысяч рублей, сообщили в региональном Россельхзнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU