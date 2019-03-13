До минус 13 градусов ожидается в Курской области

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-13T15:22:42+03:00

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С вечера 13 марта и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, ночью 2-7, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °С, в низинах - до -13 °С, днем +1…+6 °С.

Спасатели напоминают водителям об управлении автомобилем на скользкой дороге. Нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU