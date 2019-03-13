Курская компания задолжала работникам полмиллиона

СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-13T14:41:13+03:00

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Прокуратура Центрального округа города Курска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Эскулап». В ходе нее выяснилось, что 27 работникам копании задолжали по заработной плате более 500 тысяч рублей.

Прокурор потребовал руководителя предприятия устранить нарушения, а также решить вопрос о привлечении допустивших их лиц к ответственности. Требования прокурора удовлетворили. Задолженность по заработной плате погасили полностью.

В отношении юридического лица ООО «Эскулап» прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и направил на рассмотрение в Государственную инспекцию по труду.

ИСТОЧНИК KP.RU