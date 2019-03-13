Налоговые инспекции приглашают курян на Дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-03-13T14:31:16+03:00

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4-5 апреля и 25-26 апреля во всех налоговых инспекциях Курской области с 9.00 до 20.00 пройдет Всероссийская акция Дни отрытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

Цель акции – помочь жителям Курской области вовремя отчитаться о доходах и избежать штрафных санкций. Время работы инспекций в эти дни продлено до 20.00, чтобы каждый налогоплательщик успел проконсультироваться и подать декларацию.

В Дни открытых дверей консультировать граждан сотрудники инспекций будут в операционном зале. Гражданам, получившим в прошлом году доходы, сотрудники инспекции подскажут, как заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и заплатить налог.

Сотрудники налоговых органов также расскажут о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога, наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ, возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и другим вопросам.

В залах обслуживания граждане смогут заполнить декларации по форме 3-НДФЛ, воспользовавшись компьютерной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU