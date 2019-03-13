2019-03-13T13:41:45+03:00
Происшествия

Жительница Курска обворовывала детей

Ювелирные изделия она сдавала в ломбард
Яна ШЕЛЕСТ
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Похищенные ювелирные изделия вовровка сдавала в ломбардПохищенные ювелирные изделия вовровка сдавала в ломбардФото: Яна ШЕЛЕСТ
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32-летняя жительница Курска на улице встречала девочек, которые возвращались из школы, отвлекала их разговорами или поправляла шапки, а сама в это время снимала со школьниц золотые серьги.

Кроме того, в детском саду, куда она приводила сына, женщина похищала у воспитанников золотые цепочки с крестиками и серьги. Похищенные ювелирные изделия она сдавала в ломбард, а деньги тратила на продукты питания.

Промышленный районный суд признал виновной курянку в грабежах и кражах. Злоумышленнице назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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