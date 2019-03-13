Жительница Курска обворовывала детей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-13T13:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

32-летняя жительница Курска на улице встречала девочек, которые возвращались из школы, отвлекала их разговорами или поправляла шапки, а сама в это время снимала со школьниц золотые серьги.

Кроме того, в детском саду, куда она приводила сына, женщина похищала у воспитанников золотые цепочки с крестиками и серьги. Похищенные ювелирные изделия она сдавала в ломбард, а деньги тратила на продукты питания.

Промышленный районный суд признал виновной курянку в грабежах и кражах. Злоумышленнице назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU