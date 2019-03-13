Курский пенсионер из ревности застрелил знакомого

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-13T13:11:11+03:00

С первого выстрела он промахнулся, но второй попал точно в цель

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Осенью 2017 года между 63-летним жителем Беловского района и его знакомым из-за ревности к женщине произошел конфликт. Пенсионер решил убить своего соперника.

12 сентября 2018 года утром мужчина взял охотничье ружье с патронами и направился к месту, где его знакомый присматривал за пасущимися животными. Он засел в зарослях у песчаного карьера и стал ждать.

Примерно в половине девятого пенсионер увидел двигающегося на велосипеде пастуха. С первого выстрела он промахнулся, но второй попал точно в цель. Потерпевший упал на землю и тут же скончался.

Суджанский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении пожилого человека по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». В ходе расследования в доме у злоумышленника были обнаружены взрывчатые вещества. По данному факту возбудили уголовное дело об их незаконном хранении по ч.1 ст. 222.1 УК РФ.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU