СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-13T12:08:08+03:00

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Полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении. 5 августа 2017 года в Туле неизвестный в ходе драки нанес оппоненту телесные повреждения, от которых тот скончался.

В полиции составили фоторобот подозреваемого. Мужчине не вид 24-25 лет, рост около 175 см, лицо круглое, европейского типа. У молодого человека атлетическое телосложение, светлые, коротко стриженные волосы, глаза светлые. Подозреваемый может проживать на территории Курской области.

Всех, кто обладает информацией о личности разыскиваемого и его возможном местонахождении, просят конфиденциально сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU