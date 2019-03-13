В Курске водитель «Соляриса» наехала на бордюр и попала в больницу

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-13T11:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

12 марта примерно в половине девятого вечера 41-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехала по улице Энгельса со стороны проспекта Кулакова в направлении улице Сумской.

Напротив дома № 140б она, по предварительным данным, наехала на бордюр. В результате ДТП автомобилистка получила ранение и была доставлена в городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области

ИСТОЧНИК KP.RU