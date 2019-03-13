В Курске водитель «Соляриса» наехала на бордюр и попала в больницу
ДТП произошло на улице Энгельса
Водитель получила ранениеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 марта примерно в половине девятого вечера 41-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехала по улице Энгельса со стороны проспекта Кулакова в направлении улице Сумской.
Напротив дома № 140б она, по предварительным данным, наехала на бордюр. В результате ДТП автомобилистка получила ранение и была доставлена в городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области
ИСТОЧНИК KP.RU