2019-03-13T11:27:04+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Соляриса» наехала на бордюр и попала в больницу

ДТП произошло на улице Энгельса
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель получила ранениеВодитель получила ранениеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 марта примерно в половине девятого вечера 41-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехала по улице Энгельса со стороны проспекта Кулакова в направлении улице Сумской.

Напротив дома № 140б она, по предварительным данным, наехала на бордюр. В результате ДТП автомобилистка получила ранение и была доставлена в городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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