Задержали курянина, который находился в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-12T17:46:32+03:00

Мужчина оказался в розыске Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

В зале предоставления государственных услуг центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области сотрудники ведомства задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске за уголовные преступления.

Житель города Льгова Курской области обратился с заявлением в электронной форме на получение удостоверения частного охранника.

- Во время проверки документов на предмет наличия у заявителя судимости либо административных правонарушений сотрудники Росгвардии установили, что против него возбуждено уголовное дело и он находится в федеральном розыске, - рассказали в ведомстве.

В день получения удостоверения частного охранника гражданина задержали сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU