Задержали курянина, который находился в федеральном розыске
В зале предоставления государственных услуг центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области сотрудники ведомства задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске за уголовные преступления.
Житель города Льгова Курской области обратился с заявлением в электронной форме на получение удостоверения частного охранника.
- Во время проверки документов на предмет наличия у заявителя судимости либо административных правонарушений сотрудники Росгвардии установили, что против него возбуждено уголовное дело и он находится в федеральном розыске, - рассказали в ведомстве.
В день получения удостоверения частного охранника гражданина задержали сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU