2019-03-12T17:29:45+03:00
Общество

В Курске стартовала акция «Генеральная уборка»

Ее проводят водители общественного транспорта
Яна ШЕЛЕСТ
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Водители приведут в порядок внешний вид автобусовВодители приведут в порядок внешний вид автобусовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 марта в Курске стартовала акция «Генеральная уборка». Водители общественного транспорта приведут в порядок внешний вид автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.

Не забудут и про чистоту в салонах, а также про доброжелательность, взаимное уважение и соблюдение правил дорожного движения на всем маршруте следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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