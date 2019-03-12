В Курске стартовала акция «Генеральная уборка»
Ее проводят водители общественного транспорта
Водители приведут в порядок внешний вид автобусовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 марта в Курске стартовала акция «Генеральная уборка». Водители общественного транспорта приведут в порядок внешний вид автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.
Не забудут и про чистоту в салонах, а также про доброжелательность, взаимное уважение и соблюдение правил дорожного движения на всем маршруте следования.
ИСТОЧНИК KP.RU