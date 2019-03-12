В Курске бродячих собак будут стерилизовать и отпускать на волю

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-12T17:06:28+03:00

Раз в месяц будет осуществляться плановый отлов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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11 марта после пересмотра поданных на электронный аукцион заявок на отлов бродячих животных победителем признали ИП Папуашвили Д. Ю.

Председатель комитета ЖКХ города Курска Сергей Цуканов сообщил, что ориентировочная дата заключения муниципального контракта по результатам аукциона – 25 марта 2019 года. Стоимость работ по контракту составляет 1 627 435 рублей, которые будут выделены из областного бюджета. Срок действия контракта - до 25 декабря 2019 года.

Отлавливать безнадзорных животных будут на основании письменных обращений граждан и организаций. В отношении агрессивного животного будут приниматься меры в течение суток.

Также раз в месяц будет осуществляться плановый отлов. Информация о его проведении будет размещаться на официальном сайте Администрации города Курска не позднее, чем за два дня.

Собак будут стерилизовать и по окончании срока передержки отпускать на волю. Заявки можно направлять в адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88.

ИСТОЧНИК KP.RU