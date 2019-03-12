На здании мэрии Курска появятся новые часы

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-12T16:24:00+03:00

В отличие от прежних они будут более габаритными

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В ближайшее время на здании администрации Курска, расположенном на Красной площади, появятся новые часы. Старые, установленные в 2007 году, выработали свой ресурс и недавно их сняли.

Новые часы будут более габаритными – ширина табло более двух метров, высота – около метра. Как и предыдущие, они будут показывать время, дату и температуру воздуха.

Часы, которые уже заказаны в московском научно-производственном объединении, имеют защиту от пыли, влаги и могут использоваться в любых погодных условиях, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU