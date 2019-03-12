Курские полицейские разыскивают опасного преступника

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-12T15:38:55+03:00

Мужчина скрылся от следствия 20 лет назад

Изменить размер текста: A A

МО МВД России «Железногорский» за совершение тяжкого преступления в 1999 году разыскивается 53-летний Карпинский Александр Васильевич. Мужчина скрылся от следствия.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы прямые темно-русого цвета, глаза карие. На левой щеке у угла губ крупная родинка. На ступне левой ноги татуировка «скорпион», на левом плече – армейская эмблема пограничных войск.

Все, кто располагает информацией о возможном месте нахождения подозреваемого, могут круглосуточно сообщать об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU