В Курской области снова обещают снег
С вечера 12 марта и на протяжение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 ºС, днем от -1…+4 ºС.
ГУ МЧС напоминает водителям, что при управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".
ИСТОЧНИК KP.RU