В Курской области снова обещают снег

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-12T15:04:03+03:00

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С вечера 12 марта и на протяжение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 ºС, днем от -1…+4 ºС.

ГУ МЧС напоминает водителям, что при управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU