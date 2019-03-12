Для курян открыли "прямую линию" по правам потребителей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-12T14:24:36+03:00

Телефоны для консультаций работают и в райцентрах области

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В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта, Управление Роспотребнадзора по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» проводят тематическое консультирование по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Ведущие специалисты ведомства проконсультируют курян по вопросам законодательства в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, финансовых услуг, услуг связи, транспорта, туризма, и другим.

С 11 по 25 марта 2019 года (с 9-00 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до 15-45) куряне могут задать свои вопросы по телефонам центрального аппарата Управления и его территориальных отделов:

- в Курске 8- (4712) 58-71-86,

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49,

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88,

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8 (471-43) 2-16-38,

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

Разъяснения по интересующим вопросам также можно получить по телефонам Консультационного центра и пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»:

- в Курске 8 (4712) 22-33-01, 51-26-34,

- в Судже 8 (471-43) 2-22-79,

- в Железногорске 8 (471-48) 3-55-11,

- во Льгове 8 (471-40) 2-40-14,

- в Щиграх 8 (471-45) 4-20-65.

ИСТОЧНИК KP.RU