На курских реках поднялась вода

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-12T13:59:05+03:00

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За прошедшие сутки на реках области уровень воды поднялся от трех до двадцати сантиметров, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. Выход воды на пойму пока не наблюдается.

Специалисты прогнозируют, что развитие половодья будет проходить в области постепенно, так как в ночное время температура понижается до отрицательных отметок, а днем - значительно повышается.

В зону подтопления могут попасть низменные участки в Кореневском, Курчатовском, Солнцевском, Суджанском районах, а также в Курске и Железногорске. Возможно нарушение условий жизнедеятельности в селе Износково Рыльского района и подтопление приусадебных участков жилых домов, в которых проживает более трех тысяч жителей Курска.

Также паводковые воды могут затопить четыре низковдных моста в Глушковском районе у села Званое и у села Карыж, во Льговском районе у села Малые угоны и в Солнцевском районе у деревни Шумаково.

За паводковой обстановкой наблюдают специалисты 12 стационарных постов Росгидромета. В случае необходимости будет использован временный водомерный пост, создаваемый на базе Центр ГИМС в Курске. Воздушная разведка будет проводиться с помощью двух беспилотников.

ИСТОЧНИК KP.RU