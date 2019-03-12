Под Курском сотрудник ГИБДД отказался от взятки

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-12T13:47:48+03:00

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В суд передано дело против 34-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия ночью автомобиль под управлением курянина остановили сотрудники ДПС на седьмом километре автодороги «Льгов-Суджа» Льговского района Курской области. Во время беседы инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя. Водитель, понимая, что против него за вождение в пьяном виде будет составлен административный материал, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, передал начальнику ОГИБДД МО МВД России «Льговский» в качестве взятки 2 500 рублей за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Деньги он положил в карман передней двери служебного автомобиля.

Однако сотрудник ГИБДД от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU