Курянин пять суток силой держал девушку в своем доме

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-12T13:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

СК завел уголовное дело против 40-летнего жителя Курского района. Мужчину подозревают по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия утром 6 января у нему домой в деревню Якунино Курского района приехала его 26-летняя знакомая, чтобы вместе провести время. Во время распития спиртного напитков мужчина и его знакомая стали ругаться и девушка решила уйти домой. Но мужчина решил не отпускать ее домой. Веревкой он стал связывать ей руки и ноги, однако девушка активно сопротивлялась. Тогда изверг стал избивать гостью - он ударил ее кулаком по голове, а затем все же связал веревкой ей руки и ноги, так, чтобы она не могла двигаться.

Мужчина силой держал девушку у себя дома почти пять суток. Только ближе к полуночи 10 января ей удалось убежать.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU