2019-03-12T12:55:57+03:00
Общество

Сбербанк представляет «Потребительский кредит под поручительство»

Продукт выведен на рынок с 11 марта на привлекательных условиях для клиентов
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- Мы всегда стремимся максимально удовлетворять потребности наших клиентов, поэтому разработали новый потребительский кредит для заемщиков в возрасте от 18 до 20 и от 60 до 80 лет, - рассказал управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков. - Также в рамках нового продукта мы снизили минимальную ставку для самого популярного среди данных сегментов диапазона суммы кредита — до 300 тыс. рублей. С новым продуктом от Сбербанка клиенты получили дополнительную возможность по осуществлению своих планов на привлекательных условиях.

Продукт выведен на рынок с 11 марта и сразу стал участвовать в акции, запущенной 1 марта по продукту «Потребительский кредит без обеспечения», которая продлится до 29 апреля. Подать заявку на «Потребительский кредит под поручительство» можно в отделении Сбербанка.

Напомним, что за минувший год в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было выдано 457,6 тысяч потребительских кредитов на 82,1 млрд. рублей. Это на 55% больше, чем за предыдущий год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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