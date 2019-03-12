В Курске покажут "Бабий бунт"

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-12T12:41:50+03:00

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Спокойно текла жизнь казачьего хутора. Мужики гуляли, самогоном баловались, жен в строгости держали и для порядка поколачивали. Женщины терпеливо сносили их выходки и продолжали усердно заниматься домашними делами. Ничто не предвещало беды. Но из города вернулась в родные края Настя и начала местных казачек новой жизни учить, уму-разуму. И разделился хутор на два лагеря: женский и мужицкий.

На хуторе начался бунт: возмущенные бесчинствами своих мужей, все женщины, сговорившись, уходят из города. Донское раздолье, казачий хутор, в котором происходит самый настоящий бунт бабий! Оказывается, это очень непростое дело варить обед, стирать белье, домашним хозяйством заниматься…

Курская филармония представляет постановку музыкальной комедии по мотивам «Донских рассказов» Михаила Шолохова.

В спектакле принимают участие вокальный ансамбль «Русский стиль», солисты филармонии, ансамбль танца «Соловьиный край России». Режиссер – Максим Карпович, руководитель проекта – Виктория Прохорова.

(12+)

16, 17 марта в 17.00

Курская областная государственная филармония

ул. Перекальского, д. 1

ИСТОЧНИК KP.RU