В курской филармонии прозвучат мелодии из фильмов

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-12T12:35:49+03:00

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Бесподобные Оркестр духовых инструментов имени Игоря Кальмана и Джаз-оркестр им. В. Людвиковского под руководством Эдуарда Кальмана подготовили великолепную программу, посвященную кинорежиссерам.

В концерте прозвучит музыка из фильмов Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Никиты Михалкова, Георгия Данелии и других корифеев «съемочного цеха».

Блистательные солисты и оркестры Курской государственной филармонии исполнят всем известные мелодии из кинофильмов «Берегись автомобиля», «Джентльмены удачи», «Земля Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию», «Рокки», «Пираты Карибского моря», «Телохранитель», «Доброе утро, Вьетнам» и многих других. Курян приглашают на концерт «Киноистория: режиссеры».

(6+)

14 марта в 19.00

Концертный зал «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

ИСТОЧНИК KP.RU