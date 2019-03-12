2019-03-12T12:24:44+03:00
Общество

Под Курском ребенку-инвалиду выдали квартиру без электричества и отопления

Прокуратура потребовала устранить нарушения
Яна ШЕЛЕСТ
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Требования прокурора удовлетвореныТребования прокурора удовлетвореныФото: Из архива "КП"
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В прокуратуру Суджанского района обратилась местная жительница и рассказала о нарушениях жилищных прав ее несовершеннолетней опекаемой. Ребенку-инвалиду, который осталась без попечения родителей, администрация города Суджи предоставила жилье.

Квартира не была подключена к электроснабжению, горячей и холодной воде, отоплению и вентиляции. Прокурор Суджанского района в интересах несовершеннолетней направил в суд иск, в котором потребовал устранить нарушения и привести жилье в порядок.

Требования прокурора удовлетворены. Городская администрация приступила к ремонту, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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